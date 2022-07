One Piece Odyssey : 18 minutes de gameplay pour le prochain JRPG

L’Anime Expo qui a eu lieu durant le week-end dernier a permis a de nombreux fans de s’essayer pour la première fois à One Piece Odyssey, le prochain JRPG de Bandai Namco. Histoire d’offrir un aperçu du jeu à celles et ceux qui n’étaient pas présents sur place pour essayer la démo, l’éditeur et le studio ILCA ont organisé un stream autour du jeu (repris par Gematsu), afin de nous montrer plus de gameplay avec 18 minutes de vidéo.

L’équipage à la rescousse de Nami

Cet extrait nous permet donc d’avoir une bonne idée de ce que One Piece Odyssey va nous réserver, aussi bien du côté de l’exploration, que dans ses mécaniques de RPG et de combat, déjà présentées dans un journal de développeurs dernièrement.

On y voit ainsi plus précisément comment fonctionnent les affrontements, avec un système de placement qui sera important puisqu’il divisera votre équipe face aux adversaires. Il faudra alors faire bouger vos personnages d’une place à une autre tout en gagnant des points d’action qui vous permettront de lancer des attaques plus puissantes.

Il y a fort à parier que ce que l’on voit ici soit jouable lors de la Japan Expo du 14 au 17 juillet prochain, étant donné que le titre proposera une démo sur place (certainement la même donc).

One Piece Odyssey est pour le moment prévu pour sortir dans le courant de l’année 2022 sur PC, PS4, PS5, et Xbox Series.