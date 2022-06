Accueil » Actualités » One More Gate, un rogue-lite dans l’univers Wakfu, arrivera sur PC et Switch début 2023

Le célèbre studio français Ankama a profité de cette période de non-E3 pour nous présenter un tout nouveau jeu : One More Gate: A Wakfu Legend. Il s’agit d’un rogue-lite deckbuilder qui, vous l’avez compris, prend place dans l’univers désormais bien connu de Wakfu.

One more Game

L’entreprise derrière les MMORPG Dofus et Wakfu s’attaque cette fois-ci à un nouveau genre avec One More Gate. Le titre se présente comme un rogue-lite deckbuilder mélangeant exploration et combats stratégiques au tour par tour. On pourra y explorer le « Monde des Douze » à travers Oropo. Notre héros pourra passer des portails pour traverser des niveaux générés de manière procédurale.

Le gameplay ressemble énormément aux autre titres dans la lignée de Slay The Spire. On pourra collectionner des cartes et les améliorer pour créer différents combos. Vous passerez ainsi d’une exploration libre dans certains décors (comme pour acheter des cartes auprès d’un marchand) à des successions de combats.

One More Gate est attendu pour début 2023 sur PC, Mac et Nintendo Switch.