One More Gate: A Wakfu Legend passera d'abord par la case accès anticipé dès le mois d'octobre

La Games Made in France s’est déroulée le week-end dernier et a permis de mettre en avant de nombreux jeux développés en France, à travers plus de jours de streams riches en découverte. Durant l’événement, on a pu avoir quelques nouvelles de One More Gate: A Wakfu Legend, qui comme l’indique son nom, est un spin-off du célèbre jeu d’Ankama, Wakfu. Le deck-builder stratégique avait été présenté un peu plus tôt dans l’année, avec la promesse d’arriver courant 2023, mais finalement, il arrivera un peu plus tôt que prévu.

Le Monde des Douze ouvre une première porte

Ne vous attendez pas à pouvoir poser les mains sur la version finale du jeu dès cette année, mais vous pourrez au moins découvrir le titre via un accès anticipé qui ouvrira ses portes très prochainement. One More Gate: A Wakfu Legend sera jouable en accès anticipé dès le 11 octobre prochain sur Steam ou via le launcher Ankama.

Cette version contiendra deux donjons (sur quatre de prévus), le système de quêtes, l’Auberge (qui servira de QG pour modifier ses decks), et plus de 70 runes à combiner pour faire de puissants combos.

Si vous n’avez pas envie de craquer pour cet accès anticipé mais que vous souhaitez tout de même essayer le jeu, notez qu’il sera jouable lors de la conférence Krosmonote d’Ankama, qui se déroulera le 28 octobre à Paris.

One More Gate: A Wakfu Legend sortira dans sa version complète en 2023 sur PC et Nintendo Switch.