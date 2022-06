One More Gate

One More Gate : A Wakfu Legend est un roguelite mélangé à du deckbuilder développé et édité par Ankama. Le titre propose des combats au tour par tour couplés à des phases d'exploration dans des niveaux générés de manière procédurale. L'intrigue se déroule dans l'univers de Wakfu et nous faire suivre les péripéties de Oropo. Il faudra collecter des cartes, les améliorer, apprendre de nouveaux combos et accomplir diverses quêtes.