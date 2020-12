Après un premier opus très correct, Atelier Ryza revient pour un second volet. Une décision étonnante, si ce n’est inédite, de la part de Gust de proposer une suite. On y retrouvera notre héroïne quelques années plus tard, à travers un JRPG plus complet. Le titre arrivera le 29 janvier sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch et on a eu l’occasion d’y jouer en avance pour vous proposer un premier avis en vidéo.