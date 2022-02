Oddworld: Stranger’s Wrath HD sortira le 11 février sur PlayStation 4 et Xbox One

Déjà disponible depuis plusieurs années sur PS3, PC, PS Vita et Nintendo Switch, Oddworld: Stranger’s Wrath HD, la version légèrement modernisée d’Oddworld: Stranger’s Wrath, un titre commercialisé pour la première fois en 2005 sur Xbox, a annoncé son arrivée imminente sur PlayStation 4 et Xbox One. D’après Gematsu, sa date de sortie est fixée au 11 février prochain.

Oddworld x SF x Western

Intégrant un gameplay permettant d’alterner entre les phases d’action en vue à la première personne et d’exploration à la troisième personne, cet épisode de la saga Oddworld invite les joueurs et les joueuses à suivre les aventures de l’Étranger, un mystérieux chasseur de primes en quête de la récompense ultime dans un univers où le western rencontre la science-fiction.

Proposant environ douze heures d’histoire et cinq heures de missions secondaires, Oddworld: Stranger’s Wrath HD intègre diverses améliorations sonores et visuelles ainsi que le support de la résolution 4K et d’un frame rate à 60 fps.

Rendez-vous dans une semaine pour découvrir le titre sur les consoles old-gen de Sony et de Microsoft.