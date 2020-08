Oculus Rift : Il sera bientôt nécessaire d’avoir un compte Facebook

Leader du marché des casques VR, Oculus occupe en toute logique une place de choix sur le bureau des amoureux du jeu en réalité virtuelle. Pourtant, alors que jusqu’ici un simple compte sur le site du constructeur suffisait pour se connecter à son casque et l’utiliser, cela va bientôt changer. Et pas forcément pour le mieux de surcroît.

Facebook à l’assaut du marché de la VR

Mauvaise nouvelle pour les réfractaires aux réseaux sociaux, il sera bientôt impossible de se créer un compte Oculus sans passer par Facebook. Une décision qui semble étonnante, sur le papier, mais qui l’est beaucoup moins quand on regarde l’histoire du constructeur de casques VR. En effet, ce dernier a été racheté par Facebook en 2014. Mais au delà du fait que cela lui permette d’imposer un peu plus sa suprématie, le réseau social va surtout permettre de se connecter plus aisément, et de trouver plus rapidement des amis pour jouer en réseau.

L’inconvénient, c’est que dès janvier 2023 il n’y aura plus aucun support technique pour les comptes Oculus. Leurs détenteurs sont donc invités à les fusionner rapidement avec leurs profils Facebook. D’autant que certaines applications (ludiques ou non) risquent de ne plus être disponibles ou ne plus fonctionner sans cela. Dommage pour ceux qui n’auraient pas Facebook et ne souhaiteraient pas passer le cap. Espérons que cela ne devienne pas la norme chez les différentes entreprises du milieu.

Tant que nous y sommes, nous vous rappelons la sortie récente de Half-Life : Alyx, conçu pour la VR. Sachez par ailleurs, dans le cas où vous n’auriez pas encore investi dans un casque, qu’un utilisateur a trouvé le moyen de jouer sans.