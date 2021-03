Nubia présente le Red Magic 6, un smartphone gaming surpuissant en collaboration avec Tencent

En Asie, et en particulier en Chine, on ne rigole pas avec le jeu sur mobiles. Nous en avons un autre exemple aujourd’hui avec l’annonce des Red Magic 6 et 6 Pro par le constructeur Nubia qui est épaulé par Tencent.

La puissance avant tout

Deux nouveaux modèles ont donc été dévoilés : Le Red Magic 6 et le Red Magic 6 Pro. Tous deux affichent des configurations assez impressionnantes même pour des smartphones destinés au gaming. Un écran OLED de 6.8 pouces en Full HD+ bénéficiant d’un taux de rafraichissement de 165 Hz (et qui s’adapte en fonction de l’utilisation pour ne pas user trop de batterie), et un échantillonnage de 360 Hz pouvant aller jusqu’à 500 Hz avec un seul doigt. Il embarque également le SoC Snapdragon 888 de Qualcomm avec une ram variant selon le modèle : 8 à 12 Go pour la version classique et 12 à 16 pour la version pro.

En dehors ce dernier paramètre, on remarque deux autres différences, d’abord au niveau du stockage qui affiche respectivement 128 Go et 512 Go en UFS 3.1. L’autre concerne la batterie, nous avons ainsi 5050 mAh avec chargement rapide de 66W pour la version classique tandis que le Red Magic 6 Pro propose 4500 mAh pour 120W. La marque promet d’ailleurs un chargement de 50% en 5 minutes pour ce dernier modèle Pro. Les appareils disposent aussi d’un système de refroidissement assez complet pour éviter les baisses de performance en pleine session de jeu. A l’arrière, nous avons trois capteurs photo avec un principal de 64 megapixels, un ultra grand angle de 8 megapixels et un capteur macro de 2 megapixels.

Les Red Magic 6 et 6 pro ne sont pour l’instant annoncés que pour la Chine mais nous devrions les voir arriver chez nous assez vite. Les prix (hors taxe) vont de 3799 yuans (490 €) à 4399 yuans (568 €) pour le Red Magic 6 et de 4399 yuans (568 €) à 5299 yuans (684 €) pour le Red Magic 6 Pro.

Autant dire que l’on est face à du très haut de gamme en ce qui concerne le jeu mobile bien qu’ils semblent assez démesurés (surtout pour les plus chers) étant donné que chez nous la majorité des jeux n’exploiteront pas ses capacités même si le marché évolue vite et que les titres deviennent de plus en plus sophistiqués techniquement. On peut toutefois faire confiance à Tencent (Arena of Valor, Call of Duty Mobile, sans oublier ses parts dans de nombreux studios et éditeurs de jeux vidéo), qui est derrière ces appareils, pour les exploiter dans un futur proche.