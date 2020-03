Deux nouveaux jeux pour l’Epic Games Store : 5 au 12 mars

Les papas de Fortnite continue de nous gâter avec deux nouveaux jeux sur l’Epic Games Store, après nous avoir envoyé dans l’espace la semaine dernière avec InnerSpace. Ce sont GoNNER et OffWorld Trading Company qui viendront garnir votre bibliothèque.

GoNNER

Petit jeu de plateforme développé par Art in Heart et édité par Raw Fury, GoNNER vous fera vivre des aventures déjantées entre Ikk, la Mort, et Sally, la baleine de l’espace. Dans ce titre, les niveaux sont générés de manières procédurales, ce qui lui donne une très grande rejouabilité. Le jeu contient quelques éléments de rogue-like et vous fera forcément perdre la tête avec ses nombreux pièges que vous devrez apprendre à dompter.

OffWorld Trading Company

Registre complètement différent ici pour OffWorld Trading Company. Vous serez dans la peau d’un entrepreneur dont l’objectif est de prendre le contrôle du marché OffWorld sur Mars. Vous aurez l’occasion de diriger un PDG aux compétences uniques dans ce jeu de stratégie et d’économie.

Comme à l’accoutumée, pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, il vous suffit de vous rendre sur le laucher d’Epic ou sur son site internet et de vous rendre dans la section des jeux gratuits dans la boutique. Valider vos choix et voilà, les jeux sont à vous, et ce à vie !