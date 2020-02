Dotemu vient de dévoiler un nouveau trailer pour Streets of Rage 4 (dont vous pouvez lire notre aperçu), une vidéo présentant le dernier personnage jouable dénommé Floyd Iraia ainsi que le multijoueur.

Un nouveau trailer pour Streets of Rage 4

Floyd Iraia est le dernier personnage jouable de Streets of Rage 4. Celui-ci inflige de très sérieux dégâts à l’aide de ses bras cybernétiques incroyablement forts. Bien que les mouvements de Floyd ainsi que son rétablissement sont plus lents que la plupart, il se vante d’être le personnage à la puissance la plus dévastatrice.

Concernant le mode multijoueur du nouveau beat’em all en scrolling horizontal de Dotemu, vous allez pouvoir jouer à deux joueurs en ligne en mode coopératif et à quatre joueurs en local. Êtes-vous prêts à faire pleuvoir les coups et les combos à grande vitesse ? Nostalgiques de la série, lancez-vous !

Streets of Rage 4 sortira ce printemps sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.