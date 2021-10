Un nouveau jeu Star Wars pourrait être annoncé en décembre

Avec la multiplication autour des projets liés à Star Wars, difficile de savoir où donner de la tête. Récemment, c’est Knights of the Old Republic qui a annoncé son retour avec un remake sur PS5, tandis que la suite de Star Wars Jedi: Fallen Order se fait attendre. Peut-être sera t-elle dévoilée bientôt ? C’est tout ce que l’on espère avec les récentes déclarations de Disney et Lucasfilm.

Noël en avance pour les fans de la saga ?

Les deux entreprises ont tenu hier a faire un point sur les divers produits dérivés de la saga qui arriveront dans les prochains mois. Et si le tout sera largement consacré aux jouets, un jeu vidéo devrait aussi être annoncé prochainement.

C’est que l’on voit avec l’image rapportée par VGC, qui publie le planning des annonces à venir autour de la saga (toujours pour les produits dérivés). Une annonce par semaine donc, et la semaine 10 dévoile alors une manette de jeu vidéo pour le 14 décembre, laissant entrevoir une annonce potentielle. Et puisque quelques jours avant, les Game Awards auront lieu, forcément, les étoiles s’alignent.

Cependant, rien ne dit qu’il s’agira d’un gros jeu ou si l’on a affaire à un projet de moindre envergure. On restera donc patients avant de s’enflammer.