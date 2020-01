Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis de MajestikTheOne

C’est en cette année 2019 que je suis arrivé chez ActuGaming afin de pouvoir passer de l’autre côté de la barrière et découvrir les coulisses de ce formidable média. L’année 2019 a été extrêmement calme de mon côté et pour plusieurs raisons. Je n’ai pas forcément eu énormément de temps pour jouer et lorsque que je l’avais, j’ai privilégié les sessions avec des amis sur des jeux plus anciens. Ce qui ne pas m’a empêché de découvrir quelques petites pépites surtout en cette fin d’année.

Une année tournée vers les jeux indés

Comme je vous l’ai dit précédemment, je n’ai pas eu beaucoup de temps à consacrer à mon média préféré cette année. Je me suis donc logiquement rabattu vers les jeux indépendants qui souvent demandent moins de temps pour être terminés et qui sont plus faciles à jouer par courtes sessions.

Et j’ai véritablement bien profité de cette fin d’année qui a été riche en jeux indés oniriques et envoutants. S’il n’est pas question d’un classement dans cet article, Arise : A Simple Story est probablement le jeu qui m’a donné le plus de frissons cette année. L’histoire est simple mais touchante et ces quelques heures passées avec ce vieux monsieur passent à une vitesse hallucinante tant on se laisse happer par l’ambiance du titre !

Dans le même ordre d’idée, Spirit Of The North tire lui aussi son épingle du jeu. Vous contrôlez un renard qui va traverser nombre de paysages tous aussi magiques les uns que les autres avec toute une panoplie de pouvoirs afin de progresser dans votre aventure. Une vraie réussite pour le premier titre de Infuse Studio assurément.

J’ai toujours été fan de l’espace et je me prends parfois encore à regarder les étoiles le soir en imaginant ce à quoi peut ressembler la vue de là-haut. Et c’est grâce à des jeux comme Deliver Us The Moon que ce rêve est à moitié accompli. S’il ne procure évidemment pas les mêmes sensations qu’un vrai voyage dans l’espace, le jeu se dote d’une trame narrative plutôt sympa et complète le tout dans un paysage désolé mais pourtant si immersif de notre satellite naturel.

Dans un autre registre, Chernobylite me procure un sentiment mitigé. Si les idées de bases sont bonnes et la zone d’exclusion de Tchernobyl très bien modélisée, le jeu souffre encore de beaucoup de défauts qui gâchent tout le plaisir qu’on pourrait retirer de cette expérience. Cependant une grosse mise à jour a eu lieu il n’y a pas très longtemps et je n’ai pas encore eu l’occasion de m’y replonger, peut-être entre deux repas de fêtes !

Quelques AAA au programme

Cette année a été un petit tournant… Après 3 ans sans avoir acheté de jeu de foot, je me suis laissé hypé par FIFA 20 et ses belles promesses… Malheureusement j’ai envie de dire ! Rien n’a changé depuis le dernier opus que j’avais acquis à l’époque. Heureusement que j’y trouve mon plaisir en jouant en coopération avec un pote et qu’on se tape de bonnes barres les soirs où je rentre du boulot pour décompresser, sinon ces 50 € dépensés m’aurait un peu fait mal. J’espère vraiment que l’arrivée des nouvelles consoles (et surtout avec un nouveau moteur graphique) que la version 21 pourra se démarquer et proposer une expérience agréable même en solo.

Ensuite j’ai eu le privilège de tester Need For Speed Heat. Alors bon vous allez sûrement vous moquer de moi comme la plupart de mes collègues rédacteurs mais j’ai globalement bien apprécié le jeu. Alors certes il n’est pas exempt de défauts, mais j’ai pris beaucoup de plaisir à arpenter la ville avec différents bolides iconiques dont la personnalisation est plutôt complète ! Je dois être à environ 25/30h de jeu donc c’est vous dire si j’y ai pris plaisir.

Enfin Apex Legends qui est sorti à la surprise générale en février 2019, ne m’a pas forcément convaincu après quelques heures passées sur le titre. Si le jeu n’est pas foncièrement mauvais, j’ai eu du mal à accrocher au système d’armes, ainsi qu’à une interface assez fouillie et brouillonne.

Aux rayons des absents 2019

Plusieurs titres (majeurs) manquent à l’appel dans cette liste vous en conviendrez. Je vais essayer de trouver du temps (et de l’argent) pour me lancer dans des titres qui me donnent tout de même envie. En 2020 je tenterai donc de commencer A Plague Tale : Innoncence du studio français Asobo qui a vraiment tout du titre pour me plaire et qui a reçu de nombreuses distinctions dans le milieu vidéoludique.

Enfin, le jeu de l’année 2019 Sekiro : Shadows Die Twice fait évidemment partie de ma liste. Je ne suis pas très fan du genre et j’ai déjà difficilement terminé Bloodborne mais Sekiro a l’air de se démarquer grâce à un gameplay plus vif et plus aérien.

Star Wars Jedi Fallen Order est déjà mien depuis peu et je n’y ai joué que 2h environ mais le jeu me plaît pour l’instant. Ça fait du bien de voir un jeu Star Wars solo intéressant malgré le manque de charisme du personnage principal. Le gameplay a l’air maîtrisé et le jeu plutôt complet dès sa sortie, ce qui est suffisamment rare pour être souligné de nos jours.

La liste des titres que j’aimerai faire est encore tellement longue, voici quelques titres en vrac : Death Stranding, Disco Elysium, Outer Wilds…

Les perspectives de MajestikTheOne en 2020

Pour 2020, j’attends avec impatience la sortie des nouvelles consoles, aussi bien la PlayStation 5 que la Xbox Séries X. Hâte de voir l’offre gamepass encore s’étoffer et voir si Sony compte réagir un jour à cette offre démentielle de Microsoft qui risque de faire basculer la balance lors de la prochaine génération.

Au niveau des jeux qui seront à découvrir, je sens que ça va encore être rempli et compliqué de toucher à tout. J’attends avec tellement de hâte et d’envie et de passion et d’amour et… OK j’en fais trop ? The Last Of Us : Part II est définitivement LE jeu que j’attends en 2020. Par la porte ou par la fenêtre celui-ci sera joué dès sa sortie et dans son intégralité. C’est le seul jeu dans le cas pour 2020.

Dans une moindre mesure, Cyberpunk 2077, Rainbox Six Quarantine, Ori and the Will of the Wisps, Ghost of Tsushima, Flight Simulator… sont des titres que j’attends mais avec une moins grosse hype. J’attendrai un peu de voir ce qui va en ressortir en espérant être agréablement surpris pour certains titres. Bien entendu dans cette liste ne se retrouvent que des triples A mais je serai attentif aux sorties des jeux indés.