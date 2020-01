Nos ressentis sur l’année 2019 : l’avis de Zedd

Alors que les derniers jours de 2019 s’égrènent plus ou moins rapidement, il est grand temps de faire un retour sur les jeux vidéo de cette année. D’une « déception » nommée Anthem à l’un de mes gros coups de cœur du nom d’Apex Legends en passant par l’éternel FIFA, l’année fut assez intéressante. Bien plus de bons points que de points négatifs, il faut bien le préciser. Voyons ensemble mes ressentis !

Je n’ai pas accroché

Anthem

L’action-RPG développé par BioWare et édité par Electronic Arts est la première déconvenue que je voulais évoquer. Être dans un monde de Fantasy dévasté et inachevé, être un Javelin et braver le danger grâce à votre exosquelette… A première vue, tout est présent pour profiter au maximum de l’expérience.

Passé l’excitation de la nouveauté, on est vite déçu avec les innombrables bugs, les points de vie et de dégâts tout bonnement absurdes sans oublier la trame narrative, l’histoire, un peu trop générique. Une hype qui est vite retombée.

Death Stranding

Le nouveau et tant attendu jeu vidéo développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment, Death Stranding a eu une pub énorme avant sa sortie. Des news, des aperçus… tout avait été fait pour hyper le joueur et donner plus qu’envie. C’est à cause de cela que je suis « déçu ». Je m’attendais à bien plus..

L’histoire est plus qu’originale, la présence de Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux ou encore Guillermo Del Toro apportent un petit plus mais je suis resté sur ma faim. J’ai trouvé le début et le gameplay mou au possible, ce qui m’a totalement refroidi ayant besoin d’être totalement émerveillé dès le départ pour aimer le jeu. Le jeu divise, je n’ai pas apprécié mais il n’en reste pas moins un très bon nouveau jeu de Kojima. Ce n’est qu’un avis purement subjectif.

J’ai aimé

Apex Legends

Je ne vais pas vous mentir, avant Overwatch je détestais tout ce qui était jeu de tir à la première ou à la troisième personne. Overwatch m’a conquis et l’arrivée d’Apex a confirmé mon nouveau plaisir avec ce genre de jeu. A mi-chemin entre Overwatch justement et TitanFall, le battle royale développé par Respawn Entertainment et édité par Electronic Arts m’a totalement surpris et happé.

Les capacités différentes des personnages, les designs et surtout le fait que la coopération et la synergie soient au centre du jeu m’a permis d’entrer totalement dans le jeu. Un battle royale en équipe, c’est ce qu’il me fallait. On y incarne une légende aux confins de la Frontière combattant pour la gloire et la survie. J’attends dorénavant un troisième jeu de tir pour me réconcilier totalement avec ce genre de jeu.

Star Wars Jedi : Fallen Order

Etant fan de l’univers de George Lucas (bien moins des derniers films… bref), je ne pouvais qu’apprécier ce nouveau soft de Star Wars. En effet, Star Wars Jedi : Fallen Order m’a plu de bout en bout. J’ai beaucoup aimé incarner Cal Kestis, l’un des derniers Jedi encore en vie et luttant contre Palpatine et de nombreuses créatures.

Pouvoir customiser notre sabre laser nous permet de bien ressentir celui-ci comme une extension de notre corps. Les combats sont donc très plaisants et le lore du soft nous fait voyager parmi de nombreuses planètes et rencontrer pléthore de créatures. Quel plaisir d’user de la force et manier un sabre laser d’une main de maître.

Sekiro Shadows Die Twice

Sekiro Shadows Die Twice (qui a été élu jeu de l’année par nos soins) est une des grandes surprises de cette année. Le jeu vidéo d’action-aventure développé par From Software et édité par Activision nous plonge dans l’ère Sengoku. On arpente un Japon médiéval fantastique en incarnant le “loup à un bras”, un guerrier en disgrâce défiguré après avoir frôlé la mort. Etant fan de tout ce qui touche à l’univers asiatique et fantastique je ne pouvais qu’apprécier le jeu.

Errer dans un monde sombre et dangereux, combattre maintes et maintes créatures et ennemis… que dire de plus ? Ah oui ! On devient un Ninja comme on l’aime, usant et abusant de capacités exceptionnelles, n’ayant quasiment aucunes limites. Moi qui ne suis pas fan des Dark Souls, je trouve que ce Soul-Like est grandement réussi avec les graphismes, les combats et son histoire prenante et poignante.

Planet Zoo

Planet Zoo est un jeu de simulation et de gestion d’un parc zoologique qui est le digne successeur de Zoo Tycoon. De base, appréciant fortement les jeux de gestion d’animaux en tout genre (je suis addict à SuperFerme mais ça reste entre nous), j’attendais avec impatience de pouvoir tester le nouveau jeu de Frontier Developments.

Le jeu propose un système proche de celui de l’ancien Planet Coaster et nous permet de gérer une cinquantaine d’animaux vivant et réagissant comme dans la réalité. On a de nombreuses informations sur les animaux, des graphismes plutôt bons ainsi qu’une bande-son qui vous happe et vous fait jouer pendant des heures. Un Zoo comme on les aime.

J’y joue encore et toujours

FIFA 20

Fan inconditionnel de la franchise d’EA Sports (je joue à FIFA depuis FIFA 98), je ne pouvais parler de mes ressentis sans évoquer FIFA 20. Je suis féru du mode de jeu Club Pro, incarner son propre joueur et jouer avec des amis tout en affrontement d’autres vrais joueurs est quelque chose de jouissif. Je passe encore de longues heures le soir à jouer avec mes amis et en essayant d’atteindre la division 1.

Si l’on parle de FIFA, nous sommes obligés d’évoquer son mode phare : FIFA Ultimate Team. Ce mode de jeu, plus que chronophage nous permet d’affronter énormément de joueurs avec notre (nos) équipe(s) que l’on façonne à notre manière. Créer son équipe de rêve et la contrôler… quel plaisir ! De plus, cette année, l’on peut voir un mode Saison nous permettant d’obtenir une carte spéciale saison d’un joueur sélectionné (personnellement, j’ai choisi Zaha et Gelson Martins et j’ai hâte d’avoir le troisième, et vous ?). FIFA ne me quittera jamais !

Overwatch

Un autre qui ne me quitte pas : Overwatch. Le jeu de Blizzard est mon coup de cœur depuis ses débuts, je ne passe pas une journée sans faire quelques games, en quickplay ou en ranked (tout dépend de ma motivation). La pléthore de personnages et de capacités en fait un jeu addictif comme jamais. J’essaie tant bien que mal de jouer tous les héros du jeu (avec plus ou moins de succès) car je trouve qu’il faut être flex pour jouir pleinement du jeu.

Les nombreux patchs, les arrivées de nouveaux héros (et du mode « en attendant » que l’on attendait justement depuis longtemps sur PlayStation 4) me conforte dans mon coup de cœur. La cohésion et la synergie que demande les parties sont quelque chose de très important pour moi. Paradoxalement, je ne suis pas du tout (mais alors pas du tout) hypé par Overwatch 2…

Z-Event, un événement annuel tellement important

Comme chaque année, je ne peux faire cet article sans parler de l’événement premier du jeu vidéo, le Z-Event. Le projet caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary est plus que salutaire pour le jeu vidéo en lui-même. Voir de nombreux streamers français (comme AlphaCast, Lutti, Squeezie, Jeel, Antoine Daniel… et j’en passe) jouer et se réunir afin d’obtenir des fonds pour une association caritative me conforte dans l’idée que le jeu vidéo devient très important.

La première édition (dénommée Project Avengers) avait réuni plus de 170 000 € pour Save The Children; la deuxième supportait la Croix Rouge Française et avait récolté près de 500 000 € ; l’année dernière représentait Médecins Sans Frontière et avait permis de récolter plus d’1 million d’euros… Autant dire que cette année était plus qu’attendue par tous le monde. L’année 2019 aura permit de récolter plus de 3 500 000 € pour l’Institut Pasteur. Une expérience magnifique qui continuera, je l’espère, encore et encore !

J’attends

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Ball Z Kakarot ! Dragon Ball Z Kakarot ! Le gigantesque fan du manga qui est en moi est plus que ravi à l’approche de la sortie de l’action-RPG de Bandai Namco Entertainment (et développé par CyberConnect2). Le début d’année promet d’être plus qu’intéressant. Depuis le temps que j’attends un RPG dans l’univers de Dragon Ball, ce manga qui a bercé mon enfant et dont je regarde encore et encore les épisodes, les films et les OAV.

Grace à ce soft, nous allons pouvoir revivre l’aventure de Goku en partant du combat contre son frère Raditz jusqu’au combat final contre Boo. De plus, nous allons pouvoir faire maintes et maintes choses n’existant pas dans le manga, l’expérience va sans nul doute être exceptionnelle. Un monde-ouvert (ou semi-ouvert) dans l’univers d’Akira Toriyama, que demander de plus ?

Cyberpunk 2077

Autre jeu qui me fait de l’œil et qui est prévu pour le premier trimestre 2020 : Cyberpunk 2077. Le jeu vidéo d’action-RPG en vue à la première personne développé par CD Projekt RED promet de nous faire passer de très bonnes heures de jeu. Dans un monde futuriste et dystopique où les gens sont influencés par les nouvelles technologies, vous allez devoir arpenter un monde plus que dangereux.

Le jeu propose un monde ouvert foisonnant, un gameplay nerveux aux styles variés au possible, des choix et conséquences qui vont réellement impacter l’histoire du personnage que vous auriez préalablement créé, sans oublier une bande-son digne de ce nom. J’ai hâte d’arpenter Night City et de combattre les gens devenus fous…

Nioh 2

Un autre jeu que j’attends, l’action-RPG de Koei Tecmo et Team Ninja dont le titre est le suivant : Nioh 2. J’avais particulièrement apprécié le premier Nioh, j’avais adoré l’univers de l’ère Sengoku. Féru de l’univers japonais, des ninjas, de la mythologie japonaise, Nioh ne pouvait que me transporter. J’ai pris du plaisir à contrôler William Adamas et à affronter Oni et Yokai.

La suite promet d’être plus qu’intéressante. J’ai plus qu’hâte de retrouver l’ère Sengoku et de combattre humains et démons grâce à une pléthore de coups et des armes impressionnantes. Trois jeux attendus pour l’année qui arrive, mais l’on peut évoquer rapidement les futures sorties de Marvel’s Avengers, Tales of Arise, Ghost of Tsushima ou encore Skull and Bones. L’année s’annonce encore une fois riche en nouveautés et en bons jeux !

Une année de jeux vidéo s’est écoulée, une autre a commencé. Quel jeu avez-vous le plus apprécié ? Quel jeu avez-vous détesté ? Quels jeux attendez-vous ? Pour ma part, je serais encore et toujours manette à la main. Et comme je le dis à chaque fois : jamais de Game Over pour le jeu vidéo !