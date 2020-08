Noara : The Conspiracy montre à nouveau du gameplay dans une vidéo inédite

Annoncé depuis un moment maintenant et toujours très attendu par la communauté, Noara : The Conspiracy a dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay.

Un nouvel aperçu pour patienter

Cette vidéo se concentre donc sur le personnage de Akuyandi, le roi des Kragh, ainsi que sur le système de combat qui se dévoile un peu plus.

Si le titre n’a pas encore de date de sortie fixe, l’univers de Noara va continuer à se développer dans les mois à venir avec le prélude qui sera adaptée en fiction auditive, avec de grands noms du doublage français comme Françoise Cadol (qui double Angelina Jolie) ou encore Alice Orsat (Arya dans la série Game of Thrones).

On attend maintenant plus d’informations et une date de sortie pour ce Noara : The Conspiracy, qui sera disponible sur PC.