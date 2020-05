Prévu pour cet été, No Straight Roads n’était jusqu’ici officiellement annoncé que sur PS4 et PC. Nous apprenons aujourd’hui que le jeu sortira également sur deux autres supports.

Sortie simultanée

En effet, le titre sera disponible sur Nintendo Switch et Xbox One en même temps que les versions PlayStation 4 et PC (via l’Epic Games Store), à savoir le 30 juin prochain.

La version Switch intégrera en plus un mode inédit. Baptisé Mode Assistance, il permettra à un troisième joueur de rejoindre la partie en local afin de contrôler un personnage bonus nommé Elliegator. On apprend également que les contrôles tactiles seront utilisables et qu’il sera possible de jouer avec un seul joy-con, permettant ainsi de jouer à deux sans acheter de manette supplémentaire.

Rendez-vous donc le 30 juin sur PS4, Switch, Xbox One et PC pour voir ce que le jeu a dans le ventre. En attendant, vous pouvez consulter notre aperçu juste ici.