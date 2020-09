No Place For Bravery s’équipe d’une démo gratuite sur Steam le 12 septembre

Dévoilé lors de la Guerilla Collective en juin dernier, No Place For Bravery est un action-RPG exigeant qui nous place dans la peau d’un père parti à la recherche de sa fille disparue. Le titre de Glitch Factory donnait envie d’en apprendre plus et malgré une date de sortie encore fixée à un vague 2021, le jeu se livrera une première fois à travers une démo qui prendra place ce 12 septembre.

Ysbryd Games, l’éditeur du jeu que l’on retrouve aussi derrière titre World of Horror dont vous pouvez consulter notre preview à ce lien, nous donne rendez-vous pour se faire la main sur leur nouveau projet à travers une démo gratuite qui se déroulera du 12 au 20 septembre sur Steam.

Are you ready for a harrowing slice of adventure from @GlitchFTY's #NoPlaceforBravery? ⚔️

During #PAXOnline (September 12th-20th), get your hands on a free demo on Steam for PC!

Before you head to Dewr, check out the trailer & wishlist us on Steam!https://t.co/DyaI0hAKsf pic.twitter.com/Bh35WJU9Wd

— Ysbryd Games (@YsbrydGames) September 1, 2020