No More Heroes III montre du gameplay dans une vidéo de présentation loufoque

Comme prévu, No More Heroes III s’est offert un stream spécial aujourd’hui en compagnie de Mafia Kajita, la v-tubeuse Shishiro Botan et Suda 51. L’une des choses notables à retirer de cet événement est une vidéo de présentation du titre (accessible uniquement sur YouTube), qui dévoile quelques images de gameplay de façon surprenante.

Un récap de la saga et des images inédites

On le sait, Suda 51 ne fait rien comme les autres, et il ne faut donc pas s’attendre à une vidéo de gameplay classique pour ce No More Heroes III.

A la place, on se retrouve avec plusieurs fausses vidéos YouTube qui résument tout d’abord ce qu’il s’est passé dans les précédents épisodes de la saga, avant de s’attarder sur le troisième opus. L’occasion de voir quelques images de gameplay dans laquelle Travis tranche de l’alien à grands coups de sabre laser.

No More Heroes III sortira le 27 août en exclusivité sur Nintendo Switch.