Nintendo Switch Lite : le coloris rose corail sera disponible le 24 avril

Commercialisée depuis le 20 septembre 2019, la Nintendo Switch Lite va étoffer sa gamme en proposant aux joueurs une toute nouvelle couleur : le rose corail.

Rendez-vous le 24 avril

Prévue pour sortir le 20 mars au Japon, soit le même jour qu’un certain Animal Crossing : New Horizons, l’Europe devra patienter jusqu’au 24 avril prochain pour poser les mains sur ce modèle, le quatrième après ceux disponibles au lancement de la console (gris, turquoise et jaune).

Pour rappel, la Switch Lite est une version amputée de plusieurs fonctionnalités de la Switch lancée en 2017 et exclusivement dédiée à une utilisation portable. Les précommandes pour ce modèles devraient démarrer prochainement.