Nintendo révèle les jeux « Nintendo Switch 2 Edition » : bientôt des versions améliorées sur Switch 2 ?

En dehors des nouvelles capacités de la Switch 2 et des jeux exclusifs qui devraient arriver, l’une des grosses attentes envers la nouvelle console de Nintendo est l’espoir qu’elle fasse tourner les jeux de la première Switch avec une meilleure résolution et un meilleur framerate. On sait de plus que la firme est particulièrement doué pour recycler ses exclusivités. Ce terme inédit « jeux Nintendo Switch 2 Edition » confirme implicitement que certains jeux déjà existants sur la Nintendo Switch bénéficieront de versions spécialement améliorées pour exploiter pleinement les performances de la nouvelle console.

Une note de bas de page sur le site officiel de Nintendo révèle en effet le fameux terme :

Si aucun titre n’a encore été confirmé, plusieurs éléments récents viennent étayer cette hypothèse. Récemment, une fonctionnalité cachée permettant un affichage à 60 images par seconde a été découverte dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition, alimentant les spéculations sur une possible optimisation dédiée à la Switch 2.

About Xenoblade Chronicles X:

– Dynamic resolution ranges: 504p-720p handheld, 760p-1080p docked

– Game's executable has hidden 60 FPS mode. It seems to be implemented only partially since enabling it causes weird issues. As a proof screen from function that sets UI speed, 1.0.1 pic.twitter.com/Ag09YVQ7g1

— MasaGratoR (@masagratordev) March 20, 2025