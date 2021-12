Nintendo vous propose un récapitulatif de votre année 2021 sur Switch

La fin de l’année approche, et tout le monde est en train de faire son petit bilan de son côté. Histoire de vous donner une idée de ce à quoi a ressemblé votre année sur Switch, Nintendo remet le couvert avec son opération spéciale, accessible sur son site officiel, qui propose de passer en revue vos statistiques de jeu en 2021 sur la machine.

Votre année 2021 sur Switch en quelques chiffres

Vous devez donc vous rendre sur le site officiel de Nintendo et vous connecter à votre compte Nintendo utilisé sur votre Switch pour avoir droit à un résumé.

Vous pourrez ainsi voir votre top 3 des jeux Switch les plus joués en 2021 (allez, on parie que Monster Hunter Rise et Animal Crossing: New Horizons auront droit à une belle place), mais aussi de voir quels sont les mois où vous avez le plus joué, ainsi que le jour de l’année où vous avez passé le plus de temps sur Switch.

Une opération que les autres constructeurs devraient aussi proposer dans les prochaines semaines, afin de voir sur quelle machine vous avez passé le plus d’heures de jeu.