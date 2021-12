Nintendo terminera l’année avec un Indie World Showcase ce 15 décembre

C’est bel et bien Noël chez Nintendo en ce moment. Après l’arrivée de Banjo-Kazooie dans le catalogue Nintendo Switch Online, ainsi que la sortie toute récente de Paper Mario sur Switch, le constructeur vient de révéler qu’un nouveau Nintendo Indie World Showcase sera diffusé demain, ce mercredi 15 décembre.

Get ready for a new @IndieWorldNA Showcase arriving Wednesday, Dec. 15 at 9:00 a.m. PT!

Tune in for a livestream featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to #NintendoSwitch.

Watch it live here: https://t.co/hDrAmAABvI pic.twitter.com/JV0Y3fiKGE

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) December 14, 2021