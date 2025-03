Nintendo Direct : Le résumé complet des annonces du 27 mars (Metroid Prime 4, Tomodachi Life, Marvel Cosmic Invasion…)

Vous trouverez ici le résumé complet des annonces du dernier Nintendo Direct du 27 mars 2025.

Dragon Quest I & II HD Remake

Date de sortie : 2025

Le Nintendo Direct a commencé par un jeu dont on connaissait déjà l’existence, mais fera saliver tous les amateurs de JRPG. Après un excellent Dragon Quest III HD Remake, place aux deux premiers épisodes de la saga qui seront eux aussi passés à la moulinette du format HD-2D pour un résultat tout à fait similaire. Pas de date de sortie à se mettre sous la dent pour autant mais Square Enix nous promet au moins que cela arrive cette année

No Sleep for Kaname Date : AI The Somnus Files

Date de sortie : 25 juillet 2025

La saga AI The Somnus Files revient avec un épisode au nom à dormir debout et un concept qui ne change pas vraiment, si ce n’est qu’il nous embarque dans une nouvelle enquête où l’on devra sauver une star d’internet piégée dans un escape game peu recommandable. On devra donc interroger ses proches et résoudre des puzzles grâce à notre IA qui nous accompagne pour tenter de libérer l’otage.

Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army

Date de sortie : 19 juin 2025

Nintendo aura enchaîné les remasters durant cette émission, à l’image de Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army qui vient ressusciter Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. the Soulless Army, un épisode assez spécial de la saga des Shin Megami Tensei qui nous embarque dans le Japon des années 30, dans la peau d’un détective qui peut invoquer des démons et se battre en temps réel à leurs côtés.

Shadow Labyrinth

Date de sortie : 18 juillet 2025

Shadow Labyrinth continuera d’explorer la drôle revisite de la saga Pac-Man avec un jeu d’aventure en 2D où l’on explorera une mystérieuse planète en compagnie de Puck, qui pourra fusionner avec le protagoniste pour revêtir une forme spéciale et imposante. Le Pac-Man le plus sombre et le plus étrange de la série, pour sûr.

Patapon 1 + 2 Replay

Date de sortie : 11 juillet 2025

Les remasters des deux premiers épisodes de la série Patapon sont de retour dans une compilation qui conserve le charme des jeux de base tout en ajoutant quelques options de confort, comme des options de difficulté, ou encore la possibilité d’afficher les différents contrôles à l’écran pour ne pas se tromper dans le rythme choisi.

Story of Seasons: Grand Bazaar

Date de sortie : 27 août 2025

On continue dans le segment des remasters avec Story of Seasons: Grand Bazaar, un jeu de simulation/farming qui a d’abord vu le jour sur Nintendo DS et qui est maintenant de retour avec des visuels un peu plus affinés en 3D et de nouvelles options pour jouer, comme le fait d’avoir un planeur qui va nous aider à progresser plus rapidement au sein de la ville.

Metroid Prime 4 Beyond

Date de sortie : 2025

Il était quasiment certain que Metroid Prime 4 Beyond allait être l’une des stars de ce Nintendo Direct, puisqu’il s’agit de l’une de ses dernières grandes exclusivités. On a pu découvrir un peu de gameplay dans une jungle remplie de dangers, que Samus pourra abattre grâce à son arme et à ses nouveaux pouvoirs psychiques, qu’elle obtiendra sur cette planète nommée Viewros.

Disney Villains Cursed Cafe

Date de sortie : Aujourd’hui

Si vous avez toujours rêvé de prendre un café avec Ursula ou Gaston des films Disney, Disney Villains Cursed Cafe vous laissera accomplir ce drôle de souhait avec un jeu de gestion où l’on devra fabriquer des breuvages spéciaux pour répondre aux commandes des méchants Disney les plus iconiques. De quoi apprendre à les connaître un peu mieux autour d’une tasse de café, et comprendre pourquoi ils sont si méchants.

Witchbrook

Date de sortie : Hiver 2025

Oubliez Hogwarts Legacy durant un moment et faites place à Witchbrook, un titre dans lequel vous irez également dans une école de magie pour apprendre à affiner vos sorts. La particularité du jeu est que l’expérience ne s’arrêtera pas aux murs de l’école, puisque vous pourrez aussi vous promener en ville pour nouer des liens avec d’autres personnages, tout en prenant des jobs pour financer vos études. Et le tout sera jouable en coopération en ligne.

The Eternal Life of Goldman

Date de sortie : Hiver 2025

Déjà aperçu à plusieurs reprises, au cours de l’année dernière, The Eternal Life of Goldman est un jeu d’aventure en 2D qui a su faire forte impression grâce à sa direction artistique assez incroyable. Le Nintendo Direct nous a seulement confirmé qu’il faudrait l’attendre encore un bout de temps sur Switch.

Gradius Origins

Date de sortie : 7 août 2025

Toujours au rayon de la nostalgie, Nintendo s’est arrêté un moment pour faire baver les fans de Gradius avec la compilation Gradius Origins, qui proposera plusieurs jeux de la série (parfois dans plusieurs versions) ainsi qu’un tout nouveau jeu, Salamander III.

Rift of the NecroDancer

Date de sortie : Aujourd’hui

Pas besoin de représenter le jeu de rythme qu’est Rift of the NecroDancer, qui arrive aujourd’hui sur Switch et qui est passé nous faire coucou ici pour annoncer des DLC avec quelques têtes connues, en provenance de Celeste ou Pizza Tower.

Tamagotchi Plaza

Date de sortie : 27 juin 2025

Tamagotchi Plaza nous demandera quant à lui de venir en aide à plusieurs gérants de boutiques via des mini-jeux tout mignons. Il faudra accomplir plusieurs types de défis pour que ces magasins puissent grossir, et cela vous amènera à faire la rencontre de nouveaux personnages tout à fait adorables, dont le nombre dépassera ici la centaine.

Légendes Pokémon Z-A

Date de sortie : 2025

On ne pensait pas forcément revoir Légendes Pokémon Z-A après le Pokémon Presents, mais une petite présentation du jeu a été diffusée pour nous présenter le cycle jour-nuit. Durant la journée, on pourra s’amuser à aller capturer des Pokémon un peu partout dans la ville, tandis que cette dernière se transformera en champ de bataille la nuit avec des tas de dresseurs qui vont vouloir vous combattre pour grimper au sein du classement proposé par le tournoi Royale Z-A. Vous débuterez au rang Z, et votre but sera de vaincre tout le monde pour monter au rang A et voir l’un de vos vœux être exaucés.

Rythme Paradise Groove

Date de sortie : 2026

Des jeux de rythme, il y en avait durant ce Nintendo Direct, mais celui qui reteindra le plus l’attention est sans doute Rythme Paradise Groove, qui a été présenté dans une vidéo… particulière. On retrouve ici de nombreux jeux qui vont jouer avec le rythme de la musique et qui vont mettre à dure épreuve nos réflexes.

Nintendo présente les cartouches virtuelles

Nintendo s’est ensuite attardé sur un segment assez particulier. Le constructeur a présenté son concept de cartouches virtuelles, qui permet de jouer plus facilement à l’un de vos jeux numériques sur une deuxième console. Ces cartouches pourront aussi être partagées avec les membres du compte familial, mais avec une limite de 14 jours seulement. Un concept assez confus qui a surtout pour but de faire la transition avec la Switch 2. Cette mise à jour pour la Switch arrivera d’ici fin avril.

Saga Frontier 2 Remastered

Date de sortie : Aujourd’hui

On se doutait qu’un retour de SaGa Frontier 2 était en réflexion depuis un moment. Saga Frontier 2 Remastered a été officialisé aujourd’hui dans un look tout en HD avec de jolis sprites et de nouveaux récits à découvrir, sans parler de personnages inédits à recruter. Des boss additionnels ont aussi été ajoutés pour un peu plus de challenge.

Monument Valley

Date de sortie : 15 avril 2025

L’une des meilleurs sagas de jeux mobiles, remplie d’énigmes qui retournent le cerveau, arrive enfin sur Nintendo Switch, avec d’abord Monument Valley et Monument Valley 2 qui seront bientôt disponibles, tandis que le troisième arrivera un peu plus tard durant l’été.

Everybody’s Golf: Hot Shots

Date de sortie : 2025

Si vous vous laissez du dernier Mario Golf, vous pourrez bientôt découvrir Everybody’s Golf: Hot Shots qui fera office de parfait remplaçant. On y retrouvera des modes classiques ainsi que d’autres un peu plus originaux, comme le Golf Déjanté qui va mettre plusieurs obstacles sur le green.

Marvel Cosmic Invasion

Date de sortie : Hiver 2025

Dotemu s’attaque maintenant à l’écurie Marvel avec Marvel Cosmic Invasion, un nouveau beat’em up en 2D qui sera jouable en solo ou en coopération et qui nous permettra d’incarner une quinzaine de super-héros, de Nova à Spider-Man en passant par Wolverine, Phyla-Vell ou Captain America.

Tomodachi Life : Une vie de rêve

Date de sortie : 2026

Dernière annonce de jeu, et pour le moins inattendue, celle d’un nouveau Tomodachi Life. La série est de retour après une longue absence et nous donnera à nouveau l’occasion d’incarner nos Miis dans un nouvel épisode dont on ne sait pour l’instant pas grand chose, si ce n’est qu’il mettra en scène des situations aussi reposants que grotesque, à l’image de ce rêve effectué par un Mii où l’on voit un autre personnage avoir une tête démesurée.

Nintendo Today

Et comme ce Nintendo Direct n’était pas comme les autres, Nintendo a conclu d’une étrange manière en présentant l’application Nintendo Today, avec laquelle le constructeur veut vous communiquer plus directement ses annonces. Si l’on a d’abord eu peur que cela remplace les Nintendo Direct, il faut en réalité voir ça comme une application dédiée à l’info de Nintendo. Si vous aimez peu les réseaux sociaux et si vous ne fréquentez pas énormément les sites d’actualité comme le nôtre (alors que vous devriez voyons), cela pourra vous convenir même si l’on a l’impression que l’appli arrive 10 ans trop tard.

Ce Nintendo Direct aura eu, comme souvent, un gout de déjà-vu avec beaucoup de remasters, mais c’est ce qu’il fallait attendre d’une telle émission à une semaine de la présentation de la Switch 2, que l’on espère être plus riche en annonces.