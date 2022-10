Nintendo change sa politique concernant les jeux avec de la nudité sur l’eShop

Depuis quelques années, l’eShop s’est ouvert à bien plus de genres que par le passé, avec des titres proposant des thèmes et des concepts que l’on avait pas vraiment l’habitude de retrouver chez un constructeur aussi familial que Nintendo. Mais ce dernier a visiblement envie de revenir à l’ancien modèle, puisqu’il serait en train de changer de de politique vis-à-vis des jeux Switch représentant de la nudité frontale, disponibles dans la boutique virtuelle de la console.

Nintendo ne veut plus de seins nus

Comme l’indique Eurogamer, l’éditeur Gamuzumi, spécialisé dans dans la publication de jeux à caractère érotique, a pris la parole sur Twitter pour annoncer que son dernier jeu, Hot Tentacles Shoot (pas besoin de voir une image pour devenir de quoi le titre va parler), ne sera finalement pas disponible sur l’eShop de la Switch, même si les précédents jeux de Gamuzumi le sont.

La cause, un changement de règles pour l’eShop qui indique que dorénavant, les jeux mettant en avant des poitrines nues non-censurées ne seront plus autorisés sur la plateforme.

« Pour résumer [la réponse de Nintendo], un contenu obscène pourrait nuire à la marque et enfreindre ses politiques. Cela signifie que maintenant tous les jeux avec des seins nus devraient être censurés et c’est pourquoi notre jeu (Hot Tentacles Shoot) a été rejeté en premier lieu. »

On ne sait maintenant pas si les jeux de ce genre qui sont déjà disponibles sur l’eShop seront censurés ou non suite à cette nouvelle politique. Pour rappel, Nintendo n’est pas le seul à censurer ce genre de contenu, puisque Sony a choisi aussi d’éviter de publier des jeux avec de la nudité. Et si jamais vous vous posez la question, ce n’est apparemment pas à cause de ce changement que Bayonetta 3 aura droit à un mode censuré optionnel.