Nintendo aurait annulé des séries Star Fox et The Legend of Zelda suite à un leak

On a pu le constater ces derniers jours, Netflix n’hésite jamais lorsqu’il s’agit d’adapter des jeux en séries pour sa plateforme, comme avec Sonic ou encore Tomb Raider. Si les adaptations de jeux en films et séries sont désormais légion, on aurait pu avoir la chance de découvrir une série Star Fox et une série The Legend of Zelda, mais Nintendo aurait décidé de tout annuler en cours de route.

Un leak cause la panique

C’est Adam Conover qui révèle ceci à The Serf Times (relayé par NintendoLife), en déclarant que CollegeHumor, ses anciens employeurs, travaillaient de près avec Nintendo et Shigeru Miyamoto en 2015 sur une série Star Fox en stop-motion, un peu à la manière que ce qu’avait proposé Wes Anderson avec son film Fantastic Mr. Fox. Le projet a cependant été vite annulé, à cause d’une autre série, celle concernant The Legend of Zelda.

En 2015, plusieurs rumeurs faisaient mention d’une série en live-action pour The Legend of Zelda, produite par Netflix, qui serait une sorte de « Game of Thrones à destination de toute la famille« . Un curieux projet, qui a été leaké par des sources qui travaillaient chez Netflix à ce moment.

Face à ce reveal trop en avance, Nintendo aurait complétement changé ses plans et aurait annulé cette série ainsi que celle sur Star Fox. Un leak peut donc bouleverser de nombreux plans, même pour un géant comme Nintendo. Si le constructeur prépare désormais son film Mario, on ne sait pas si d’autres adaptations concernant des licences maison verront le jour prochainement.