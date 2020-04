Night Call : une mise à jour majeure gratuite datée au 17 avril

Alors que la cérémonie des Pégases, ayant récompensé Night Call comme meilleur jeu indépendant, a eu lieu il y a maintenant quelques semaines ; le jeu refait de nouveau parler de lui. L’occasion est belle de plus, avec une mise à jour de contenu gratuite, au doux nom de The Long Way home.

The Long Way Home, du contenu supplémentaire pour Night Call

De nombreuses choses seront ajoutée le 17 avril prochain. L’équipe de Monkey Moon nous dévoile le contenu de cette quasi extension The Long Way home pour Night Call. Si on trouve pour commencer des classiques de corrections de bugs en tout genre, et l’ajout d’une localisation allemande.

En plus de cela, on va retrouver les choses suivantes :

Ajout du mode « Errance libre »

Attendu de longue date par la communauté de joueurs, vous pourrez maintenant passer vos soirées à simplement faire votre job de taxi sans avoir à enquêter, et simplement profiter de la découverte des clients.

Amélioration du système de passagers

La but est de corriger un des problèmes fréquents constaté est que l’on ne découvre au final jamais l’ensemble des passagers et on se retrouve souvent certaines soirée avec uniquement des passagers que l’on a déjà rencontré. Ceci sera changé en proposant obligatoirement au moins 1 nouveau passager sur la carte.

Le nombre de passagers disponible en même temps va être augmenté. Concernant les passagers que l’on a déjà rencontré, ils serons grisés sur la cartes, mais où vous pourrez tout de même refaire la scène pour débloquer certains dialogues.

Les suspects de l’enquête en cours seront quant à eux mis en surbrillance en or, permettant donc de vraiment les distinguer.

De nouveaux passagers

Ce n’est pas moins de 15 passagers qui arriveront dans Night Call. Si une grande partie on été écrits par l’équipe du jeu, on retrouvera de nouveaux personnages écrits par d’autres personnes à la plume. On retrouvera ainsi :

Ada: Un robot s’échappant d’un laboratoire.

Un robot s’échappant d’un laboratoire. Milo: Un espion américain davantage passionné par faire la tournée des bar.

Un espion américain davantage passionné par faire la tournée des bar. Chantal: Une femme utilisant votre taxi pour s’endormir.

Une femme utilisant votre taxi pour s’endormir. Amira: Un champion d’eSport qui aura peut être ruiné sa carrière.

Un champion d’eSport qui aura peut être ruiné sa carrière. Nadia & Yves: Un couple au bord de la destruction à cause de leur différence d’âge.

Un couple au bord de la destruction à cause de leur différence d’âge. Myrtille: Une étrange sdf aux enigmes.

Une étrange sdf aux enigmes. Xavier: Un… justicier ?

Un… justicier ? Roksana: Un… chasseur de fantômes ?!

Un… chasseur de fantômes ?! Alph: Un homme très étrange avec un trench-coat.

Un homme très étrange avec un trench-coat. Lola: Une citoyenne anglaise échappant l’Angleterre à cause du Brexit.

Une citoyenne anglaise échappant l’Angleterre à cause du Brexit. Nathalie: Une autre conductrice de taxi.

Une autre conductrice de taxi. Jim: Un passager mystérieux ressemblant trait pour trait à une rock star décédée.

Un passager mystérieux ressemblant trait pour trait à une rock star décédée. Melchior: Un jeune homme passionné de cybersécurité.

Un jeune homme passionné de cybersécurité. Berenice: Une femme parisienne où sa soirée pourrait se finir brutalement.

Un programme pour le coup plutôt alléchant ! Le rendez-vous est donc fixé le 17 avril pour pouvoir redémarrer le taxi. Night Call est disponible sur PC et est prévu sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et mobile sans une date de sortie précise.