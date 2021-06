NieR Re[in]carnation sortira le 28 juillet en Occident

NieR Re[in]carnation est déjà disponible au Japon depuis quelques mois maintenant, et le jeu avait ouvert ses préinscriptions récemment pour nous indiquer qu’il allait bientôt débarquer en Occident. On sait maintenant quand cela arrivera, grâce à un nouveau trailer du jeu diffusé par IGN.

Des bonus offerts au lancement

Le site nous apprend alors que le free-to-play NieR Re[in]carnation arrivera chez nous le 28 juillet prochain, sur iOS et Android. Pour rappel, il s’agira ici de la version anglaise du titre, puisqu’une traduction française n’a pas encore été annoncée.

Cela permettra au moins de découvrir le titre, visiblement très attendu puisque 300 000 personnes sont déjà préinscrites sur les pages Google Play et Apple Store du jeu. Pour fêter cela, des « Gems », qui représentent la monnaie in-game pour les invocations, seront offertes à tous au lancement, et Square Enix donnera encore plus de récompenses à chaque fois que le nombre de préinscriptions augmentera de 100 000.

Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez obtenir ces récompenses, vous savez ce qu’il vous reste à faire.