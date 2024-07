Neverness to Everness : Le studio derrière Tower of Fantasy revient avec un RPG open-world free-to-play urbain et coloré

Le gacha à la sauce urbaine

Avec Neverness to Everness, Hotta Studio veut montrer que ses ambitions sont montées d’un cran par rapport à Tower of Fantasy, et cela passe par l’utilisation de l’Unreal Engine 5 pour donner vie à la mégalopole de Hethereau, une ville dans laquelle on retrouve beaucoup d’éléments contemporains ainsi que des touches de surnaturel.

Le premier trailer nous laisse voir à quel point ce mélange de genres détonne, avec un style visuel très coloré et très pop, qui n’est pas sans rappeler Zenless Zone Zero (quitte à toujours comparer ces jeux à ceux de HoYoverse).

Pour mieux nous rendre compte de ce que Neverness to Everness aura à nous offrir, 13 minutes de gameplay ont été mises en ligne. On reste ici sur du grand classique, avec des équipes de 4 personnages (mais un seul sur le terrain) aux combos limités mais complémentaires, dans des phases d’action qui rappellent les autres propositions du genre, Wuthering Waves en tête.

Le jeu a au moins pour lui cette ambiance particulière, et surtout la possibilité de pouvoir se la jouer GTA (oui le raccourci est facile) en conduisant des voitures dans le monde ouvert, en dépit du code de la route et des piétons. On pourra même customiser notre voiture. Outre le fait de pouvoir se déplacer à leur bord, ces véhicules seront aussi utiles lors de courses poursuites avec des esprits

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour le jeu, alors qu’aucune date de sortie n’est mentionnée. On sait simplement que Neverness to Everness sortira sur PC, iOS, Android et sur consoles (sans préciser lesquelles), et qu’il fera à nouveau parler de lui en septembre, probablement au Tokyo Game Show.