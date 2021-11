Netflix annonce le lancement de son offre Gaming sur mobiles

Il y a seulement quelques semaines, Netflix annonçait le rachat d’un premier studio de jeux vidéo dans l’optique d’intégrer une offre Gaming à son abonnement mensuel. Alors que l’on pensait devoir attendre encore plusieurs semaines voire des mois avant de voir arriver les premiers jeux dans l’escarcelle de la marque au gros N rouge, il ne faudra finalement patienter que jusqu’au 3 novembre en France, après un lancement cet été en Pologne, en Espagne et en Italie.

Important à savoir sur la nature de l’offre : – Sans pub

– Sans coût additionnel

– Accès illimité aux jeux dispo

– Sans pub

– Sans coût additionnel

– Accès illimité aux jeux dispo

– Les jeux seront sans achats intégrés

C’est dans un tweet officiel que la firme a annoncé l’arrivée dès le 3 novembre de plusieurs jeux dans son catalogue, jouables directement sur l’application mobiles ou tablettes, mais uniquement sur système d’exploitation Android pour l’instant. Bien entendu, ce n’est qu’un premier pas avec l’incorporation de 5 jeux issus entre autres de licences de la plateforme. L’ensemble de ces jeux pourront être téléchargés sur votre support via le Play Store et nécessiteront un abonnement à la plateforme de contenus.

En effet, il faut savoir qu’il ne s’agit pas de streaming comme à l’accoutumée ou de cloud gaming comme c’est le cas avec Xbox depuis peu, mais bel et bien de téléchargement sur votre appareil, avec un accès possible grâce à l’abonnement mensuel. Ainsi, tous les comptes présents sur votre abonnement pourront y avoir accès dans la limite de plusieurs appareils fixée par Netflix.

Selon nos confrères de Frandroid qui ont pu approcher d’un peu plus près des informations autour de cette nouveauté, Netflix assure vouloir « constituer une bibliothèque de jeux qui réponde aux envies de chacune et chacun d’entre vous ». Il semblerait que l’ambition ne soit pas de devenir un nouvel acteur mondial du jeu vidéo mais plutôt de proposer une alternative familiale et cosy à ses abonnés pour qu’ils restent encore plus longtemps sur la plateforme. A cette occasion, la firme semble avoir conclu également un partenariat avec les français de Gameloft, déjà reconnus pour leurs jeux mobiles.

Découvrons la liste des 5 jeux proposés pour le lancement de ce nouveau service nommé Netflix Jeux et dont le déploiement aura lieu progressivement dans les heures à venir pour les abonnés français disposant d’un appareil Android. Les possesseurs d’appareils iOS ou PC (Windows et Mac) n’auront droit à cette fonctionnalité que prochainement.

Stranger Things 3 : Le jeu – Il s’agit du seul jeu qui ne nécessite pas d’être abonné à la plateforme car déjà disponible. Dans ce beat ’em up façon années 80 en 16-bits, vous aurez pour mission d’incarner un des 12 personnages disponibles pour défendre la ville de Hawkins des créatures du monde à l’envers. Jouable seul ou en coopération locale, chacun de vos protagonistes possède des capacités spéciales pour évoluer dans ce monde en 3D isométrique.

Il s’agit du seul jeu qui ne nécessite pas d’être abonné à la plateforme car déjà disponible. Dans ce beat ’em up façon années 80 en 16-bits, vous aurez pour mission d’incarner un des 12 personnages disponibles pour défendre la ville de Hawkins des créatures du monde à l’envers. Jouable seul ou en coopération locale, chacun de vos protagonistes possède des capacités spéciales pour évoluer dans ce monde en 3D isométrique. Stranger Things 1984 – Ce jeu d’action-aventure vous mènera à travers les différents lieux emblématiques d’Hawkins pour résoudre des énigmes en terrassant des monstres se trouvant sur leur chemin dans le pur style rétro.

– Ce jeu d’action-aventure vous mènera à travers les différents lieux emblématiques d’Hawkins pour résoudre des énigmes en terrassant des monstres se trouvant sur leur chemin dans le pur style rétro. Shooting Hoops – Jeu non tiré d’une licence Netflix, il vous demandera de faire rentrer le maximum de ballons dans un panier de basket. Idéal pour des parties rapides dans le tram, le métro ou le bus où viser le meilleur score constitue l’objectif principal.

– Jeu non tiré d’une licence Netflix, il vous demandera de faire rentrer le maximum de ballons dans un panier de basket. Idéal pour des parties rapides dans le tram, le métro ou le bus où viser le meilleur score constitue l’objectif principal. Card Blast – Entre casse-tête ambulant et poker, il vous faudra faire preuve de ruse pour placer les bonnes cartes au bon moment et remporter les plus belles mains grâce à votre habileté mais aussi à votre chance. Dans le pur esprit de Candy Crush, ce jeu sera jouable seul ou en ligne.

– Entre casse-tête ambulant et poker, il vous faudra faire preuve de ruse pour placer les bonnes cartes au bon moment et remporter les plus belles mains grâce à votre habileté mais aussi à votre chance. Dans le pur esprit de Candy Crush, ce jeu sera jouable seul ou en ligne. Teeter Up – Mener une balle dans un trou en prenant garde à bien diriger celle-ci sur des plateformes mobiles, tel est l’objectif de ce dernier jeu contenant pas moins de 150 niveaux exaltants.

A noter que jouer à ces jeux ne nécessitera pas pour certains d’une connexion internet permanente car pouvant être accessibles hors ligne. Enfin, le nerf de la guerre, sachez que l’accès à ce nouveau catalogue ne fera pas intervenir d’augmentation de prix supplémentaire, le prix des abonnements ayant déjà augmenté il y a seulement quelques mois. Rassurez-vous également, puisqu’aucune pub en jeu ou aucun achat intégré n’est prévu, tandis qu’un contrôle parental pourra être appliqué si le contenu ne semble pas approprié pour votre fratrie et ne seront tout simplement pas disponibles dans le compte dédié Jeunesse.