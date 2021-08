NERF: Legends est annoncé sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch pour cet automne

Véritable rouleau-compresseur des ventes dans les rayons jouets de chaque magasin depuis des années, NERF se décline aujourd’hui tout naturellement en jeu vidéo. NERF: Legends vient surfer sur la vague des FPS coloré inspiré par Fortnite pour nous proposer un jeu d’action qui modélise les armes en plastique les plus célèbres de la marque, sauf qu’ici, les fléchettes sont un peu plus spectaculaires.

Du jouet au jeu

NERF: Legends proposera donc une campagne solo pour apprendre les bases, mais qui comportera tout de même des boss et plein de défis, avant de nous faire plonger au sein d’une expérience multijoueur jouable jusqu’à huit joueurs, et le cross-plateformes sera présent.

On y retrouvera 15 blasters NERF des lignes Mega, Ultra et Elite, notamment les derniers modèles, avec toute une variété de fléchettes comme des munitions à tête chercheuse, ou des fléchettes à attraction magnétiques. Il sera possible d’y créer son propre personnage avant de se lancer dans la compétition.

NERF: Legends sera disponible dès cet automne, sans plus de précision, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Switch.