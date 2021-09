NERF: Legends

Nerf Legends est un FPS au style visuel proche de Fortnite développé par FunLabs et édité par GameMill Entertainment. Se déroulant dans un univers futuriste dans lequel les joueurs et les joueuses s'affrontent avec leur propre personnage équipé d'armes de la marque de jouets NERF, le titre intègre une campagne solo permettant d'apprendre les bases du gameplay à travers plusieurs défis et combats de boss mais aussi une composante multijoueur en 4v4 et en free-for-all à huit participant(e)s.