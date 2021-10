Neptunia x Senran Kagura Ninja Wars : Du gameplay et des images pour un mini-jeu

Dans quelques jours sortira Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars, un cross-over entre deux franchises japonaises réputées sur l’archipel nippon. D’un côté, la licence de Compile Heart, réputée pour ses héroïnes qui caricaturent le milieu du jeu vidéo, et de l’autre, la franchise de Marvelous, avec ses shinobis sulfureuses. Aujourd’hui, le titre dévoile un peu plus de gameplay.

Extreme Gameplay et équilibre pêchue

Pour en arriver à ce cross-over, on nous explique qu’une guerre va éclater entre deux grandes nations, qui adoptaient toutes les deux un style d’arts martiaux différents. On pourra ainsi choisir parmi dix personnages jouables, issus des deux univers – ce qui reste relativement peu à la vue du casting possible, avec notamment l’arrivée de deux nouveaux visages : Yuuki et Goh.

On reste sur un jeu d’action hack’n’ slash, saupoudré de dialogues façon visual novel et teinté d’une pointe de RPG. Chacune des héroïnes possèdera des compétences uniques et l’on nous parle de gemmes à récupérer pour améliorer nos statistiques tout au long de notre progression. Un aperçu du gameplay est présenté dans cette nouvelle bande-annonce.

Egalement, on nous présente le mini-jeu Peaches & Cream Meditation, où les joueurs et joueuses mettront leur équilibre à l’épreuve. Un concept sexy qui n’étonnera pas les fans de Senran Kagura, où il faudra remplir avec succès une jauge de pêche grâce à la détection de mouvements de la manette PlayStation 4.

Neptunia x Senran Kagura Ninja Wars est attendu pour le 29 octobre dans nos contrées, uniquement sur PlayStation 4. Les voix japonaises seront présentes mais il faudra se contenter d’une traduction anglaise seulement au niveau des sous-titres.