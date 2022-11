Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : Un avant-goût des Speed Races

Alors que la date de sortie de Need for Speed Unbound approche à grands pas, le titre se dévoile un peu plus dans une vidéo de plus de 3 minutes de gameplay. Ce trailer met en vedette une Mercedes 190 E personnalisée en pleine action lors d’évènements de type « Speed Race ».

Des courses de vitesse

Le mois passé, nous avions eu droit à un trailer présentant les courses poursuites. Dans cette nouvelle vidéo, nous découvrons les « Speed races ». Il s’agit donc d’être le premier à passer la ligne d’arrivée. Pour ce faire, il sera nécessaire d’utiliser intelligemment les boosts. Par ailleurs, il semblerait qu’il existe des raccourcis permettant de gagner quelques précieuses secondes. Une fois encore, ce qui frappe, c’est cette nouvelle esthétique, très colorée, propre à l’opus.

Pour rappel, Need for Speed Unbound sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S le 2 décembre prochain.