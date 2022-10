Accueil » Actualités » Need for Speed Unbound : Le jeu et le collector sont en précommandes

C’était l’une des grosses annonces de la semaine : Need for Speed Unbound est officiel et sortira d’ici la fin de l’année, uniquement sur nouvelle génération. La célèbre licence revient avec un épisode qui va bouleverser nos habitudes puisqu’ici, la direction artistique prend un virage osé, tout en ramenant un ton street que certains apprécieront. Electronic Arts n’a pas tardé à ouvrir les précommandes et il est maintenant possible de réserver son exemplaire, dans son édition standard ou collector. On vous dit tout.

Contenu de l’édition collector

Tout d’abord, première surprise, Need for Speed Unbound aura bien droit à son édition collector. Par contre, il s’agit d’un collector sans le jeu. Celui-ci ne contient que des goodies, et fait davantage office de version steelbook amélioré. Voici son contenu :

Un steelbook

Une cagoule

Une boîte collector

3 styles de peinture d’artiste de rue

Des stickers

L’ensemble est proposé à moins d’une trentaine d’euros et sortira le même jour que le jeu. Pour l’instant, seul Amazon semble proposer ce mini-collector.

Où précommander Need for Speed Unbound

Electronic Arts a rapidement ouvert les précommandes après l’annonce. Il est donc possible dès maintenant de réserver son exemplaire, aussi bien en numérique sur les différents stores, qu’en physique chez différents revendeurs. Hormis l’édition collector (sans jeu), on retrouve aussi une édition Palace, uniquement vendue en digital, dont les détails sont listés plus bas.

Pour la version physique, seul Amazon et Micromania ont pour l’instant listé le jeu, on mettra à jour l’article quand d’autres se rajouteront. Voici où précommander Need for Speed Unbound :

Amazon

Micromania

Différences entre les éditions

Il y aura deux éditions au lancement, à savoir la standard, classique, et l’édition Palace, qui propose quelques bonus numériques. L’édition standard est prévue à 79.99€ sur consoles et à 69.99€ sur PC, et il faut gonfler ce tarif de dix euros pour l’édition Palace, donc 89.99€ sur consoles et 79.99€ sur PC.

Voici le contenu de l’édition Palace :

Un accès anticipé pour y jouer 3 jours avant (le 29 novembre)

4 voitures personnalisées

De nouveaux effets de pilotage gassy

Une plaque d’immatriculation et adhésifs Mashman

Une pose de personnage et une illustration de bannière

Un pack de vêtement avec 20 articles dedans

Voici les bonus de précommande :

Effet de pilotage

Plaque d’imamtriculation

Illustration de bannière et autocollant

150 000$ dollars pour le multijoueur

Date de sortie Need for Speed Unbound

On sait déjà quand est-ce que le titre sera disponible : Need for Speed Unbound sortira le 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il sera vendu sur Origin, Steam et Epic Games Store. Une journée bien chargée puisque c’est également l’arrivée de The Callisto Protocol.