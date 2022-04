Need For Speed : Le prochain épisode serait exclusif à la nouvelle génération de consoles

Ce n’est désormais plus vraiment un secret, un nouveau Need For Speed devrait bien sortir à la fin de l’année, après avoir été repoussé suite à l’aide apportée par Criterion sur le développement de Battlefield 2042 l’année passée. Maintenant que le studio est repassé à 100% sur le projet, le développement semble bien continuer et viser une sortie fin 2022, mais selon Jeff Grubb, ce nouvel épisode serait uniquement à destination des consoles de nouvelle génération.

Pas de PS4 et Xbox One pour le prochain épisode ?

Dans son émission Giantbomb (avec des propos relayés par VGC), le journaliste de VentureBeat déclare alors qu’un nouveau Need For Speed, qu’il voit prendre place à Miami (sans en être certain), devrait bel et bien sortir cette année, mais que les version PS4 et Xbox One ne seraient désormais plus au programme :

« Need for Speed arrive toujours cette année… c’est vrai, ce jeu devrait arriver en novembre. Si vous êtes un fan de Need for Speed qui a acheté une console nouvelle génération, voici quelques nouvelles ; c’est seulement prévu pour la prochaine génération. »

Selon lui, ce nouveau Need For Speed ferait donc le pari de miser exclusivement sur la PS5 et Xbox Series (sans doute avec le PC aussi), et délaisserait l’ancienne génération, ce qui est aujourd’hui assez rare pour les grosses licences telles que celle-ci.

Mais il faut aussi se rappeler des propos de Laura Miele, directrice des studios chez EA, qui déclarait en mars 2021 (lorsque le jeu était reporté pour que Criterion soutienne DICE) que ce nouvel épisode sortirait sur les deux générations de consoles. En un an, les choses ont bien évidemment pu énormément bouger, et il faudra maintenant attendre une déclaration officielle de la part d’Electronic Arts pour en être certain.