Necromunda : Underhive Wars montre 10 minutes de gameplay

Focus Interactive et Rogue Factor (dont vous pouvez lire notre interview) viennent de publier une vidéo de 10 minutes de gameplay pour leur RPG tactique Necromunda : Underhive Wars.

Au fond du cauchemar

Necromunda : Underhive Wars vous amène au fond des villes polluées et cauchemardesques de Necromunda, dans les tunnels sombres et vertigineux de la Underhive, là où les gangs rivaux se battent jusqu’au bout pour le pouvoir, la richesse, la survie et l’honneur de leurs maisons. Le gameplay montre que seuls les plus forts survivent.

Dirigez, personnalisez et développez vos gangs d’Escher, de Goliath et d’Orlock comme le montre la vidéo. Spécialisez chaque membre et envoyez-les au combat dans des environnements dystopiques plus que dangereux. Exploitez le terrain dans des fusillades tactiques, piéger des ennemis et massacrez-les.

Necromunda : Underhive Wars sortira le 8 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.