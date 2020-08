Un trailer de gameplay pour Necromunda : Underhive Wars

Focus Interactive et Rogue Factor viennent de publier un aperçu de gameplay pour le prochain RPG Tactique intitulé Necromunda : Underhive Wars, le dernier venu de l’univers extraordinaire de Warhammer (nous vous invitons à jeter un coup d’oeil à notre test de Warhammer 40.000 : Mechanicus).

Affrontement de gangs rivaux pour le Pouvoir

Avec Necromunda : Underhive Wars, vous allez pouvoir diriger, personnaliser et développer vos gangs d’Escher, de Goliath et d’Orlock. Spécialisez chaque membre et envoyez-les au combat dans des environnements dystopiques dangereux.

Exploitez le terrain dans des fusillades tactiques, escaladez des allées surélevées, installez des pièges pour forcer vos ennemis à participer à des combats de mêlée sanglants comme le montre si bien le trailer de gameplay. Apprenez de nouvelles compétences, pillez de l’équipement et prenez part à des combats de gangs en ligne à quatre joueurs.

Necromunda : Underhive Wars sortira le 8 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.