Naughty Dog a publié une offre d’emploi concernant un jeu multijoueur

Suite à la réception de nombreux messages, Neil Druckmann, co-fondateur de Naughty Dog, avait demandé aux fans du studio d’être encore un peu plus patients concernant les prochains projets à venir. Il se pourrait que l’un d’entre eux soit liée à une expérience multijoueur, comme le suggère une nouvelle offre d’emploi.

Enfin le mode multijoueur de The Last of Us Part II ?

Dans cette offre, découverte par Gamespot et qui vise à recruter un « economy designer », on apprend que le studio planche actuellement sur une expérience online orientée multijoueur et qu’il recherche des personnes pouvant assurer une grande longévité à cette dernière tout en donnant aux joueurs des récompenses qui les tiennent en haleine sur la durée.

Forcément, avec une telle description, on pense évidemment au multijoueur de The Last of Us Part II ou à un potentiel standalone qui se situerait dans le même univers. L’offre ne précise pas si le travail demandé concerne la licence, mais à moins d’une grande surprise, il est plus que probable qu’une expérience multijoueur dans le monde de The Last of Us soit bien encore en chantier. Réponse dans les prochains mois.