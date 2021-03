Naughty Dog travaille sur plusieurs choses mais demande aux fans d’être patients

Tandis que The Last of Us Part II continue de rafler toujours plus de récompenses et d’être nommé dans toutes les cérémonies du jeu vidéo, comme les BAFTA, Naughty Dog est relativement silencieux autour de ses prochains projets, et d’un éventuel mode multijoueur pour le jeu. Neil Druckmann reçoit de nombreuses questions à propos de cela ces derniers temps, et a pris la parole pour rassurer les fans.

Silencieux, mais pas inactif

If you tweet at me, asking about a future project, I can’t say anything… Please stay patient. We have several cool things we can’t wait to share with you. As soon as we can, we will! ❤️ pic.twitter.com/kzzCmvS5a0 — Dr. Uckmann (@Neil_Druckmann) March 2, 2021

Patience. C’est ce que Neil Druckmann, co-président du studio, demande aux fans sur Twitter en déclarant que le Naughty Dog est bien à l’œuvre sur certains projets, mais qu’il ne peut pas en dire plus pour le moment :

« Si vous m’adressez un tweet, en me questionnant sur un projet futur, je ne peux rien vous dire… Restez patient s’il vous plait. Nous avons de nombreuses choses très cools que nous avons hâte de partager avec vous. Dès que possible, nous le ferons ! »

On pense évidemment au multijoueur de The Last of Us Part II, qui n’a toujours pas été dévoilé malgré quelques leaks, ou encore à une mise à niveau du jeu vers la PS5 qui n’a toujours pas été annoncée. Mais il faudra prendre notre mal en patience avant de découvrir cela.