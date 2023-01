Accueil » Actualités » Nacon prévoit de sortir une vingtaine de jeux entre avril 2023 et mars 2024, dont The Lord of The Rings: Gollum

Si c’est surtout lors de la publication des bilans financiers annuels que les gros studios et éditeurs de jeux vidéo révèlent des indices sur leurs futurs projets, il arrive aussi que les résultats financiers trimestriels partagent quelques indiscrétions à ce sujet. Pour preuve, dans un communiqué diffusé hier, en fin de journée, Nacon a notamment affirmé que son prochain exercice fiscal « connaîtra une activité éditoriale riche » avec la commercialisation d’une vingtaine de jeux, dont un certain The Lord of The Rings: Gollum.

Avec RoboCop, Gangs of Sherwood et Test Drive également ?

Pour être un peu plus précis, le document de la société française indique viser un lancement pendant le premier semestre de l’exercice fiscal 2023-2024, c’est à dire entre avril et septembre 2023, pour la production de Daedalic Entertainment qui a déjà été repoussée à plusieurs reprises. Autres informations intéressantes, pour le moment, les lancements de RoboCop: Rogue City, Gangs of Sherwood et Test Drive Unlimited Solar Crown sont également programmés entre avril 2023 et mars 2024.

En attendant d’en apprendre davantage sur ces projets, rappelons que quatre jeux édités par Nacon seront commercialisés d’ici la fin de l’année fiscale en cours : Chef Life: A Restaurant Simulator et Blood Bowl 3 le 23 février ainsi que Clash: Artifacts of Chaos et Transport Fever 2 Console Edition le 9 mars prochain.