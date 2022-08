MultiVersus : Carton plein pour le jeu de Warner Bros Games avec déjà 20 millions de joueurs

On savait que le lancement de MultiVersus avait été couronné de succès, mais on imaginait peut-être pas qu’il soit de cet ampleur. Le titre de Warner Bros Games n’est aujourd’hui même pas sorti dans sa version « complète », puisqu’il est en bêta ouverte, mais il est déjà sur le toit des ventes aux Etats-Unis, détrônant Elden Ring pour le mois de juillet (en quelques jours seulement). Jusqu’ici, l’éditeur avait été plutôt timide sur les chiffres réalisés pour son jeu, alors qu’il y a pourtant de quoi se vanter. Il attendait certainement un cap symbolique pour nous annoncer la nouvelle, et il l’a atteint.

Le jeu le plus populaire de l’été, et de l’année ?

Warner Bros Games a annoncé aujourd’hui que MultiVersus totalisait plus de 20 millions de joueurs et de joueuses à travers le monde depuis son lancement. Ce chiffre ne tient pas compte des joueurs et des joueuses actifs (évidemment), mais du nombre de personnes ayant déjà au moins lancé le jeu une fois.

Un résultat qui reste tout de même colossal, sachant que même si le jeu est gratuit, 20 millions de personnes sont susceptibles de recourir aux microtransactions in-game de MultiVersus. Autant vous dire que cela représente un sacré pactole pour l’éditeur, et c’est aussi une bonne nouvelle pour le jeu qui va visiblement perdurer dans le temps.

MultiVersus est actuellement en bêta ouverte sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC. Nous vous avons préparé une section dédiée au jeu avec un guide pour bien débuter ou comment farmer les pièces d’or.