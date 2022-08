MultiVersus est le jeu sur consoles qui a rapporté le plus d’argent aux Etats-Unis en juillet, alors qu’il est gratuit

Ces dernières années, les grands éditeurs et constructeurs ont pu voir que les free-to-play sont des vraies machines à sous, qui rapportent bien plus que ce que l’on pourrait imaginer. Et Warner Bros ne s’y est pas trompé en choisissant cela comme modèle économique pour MultiVersus, son Smash-like qui est aujourd’hui très populaire. Sorti à la toute fin du mois de juillet en bêta ouverte, le titre est déjà un carton, et Warner Bros peut déjà commencer à remplir sa trésorerie.

Le pouvoir des licences Warner

US NPD PREMIUM GAMES – July 2022 Top 20 Sellers pic.twitter.com/a2YXDdqwp0 — Mat Piscatella (@MatPiscatella) August 19, 2022

On peut le voir via les données du NPD Group, MultiVersus a été le jeu le plus vendu en juillet 2022 aux Etats-Unis, ou plutôt celui qui a rapporté le plus de dollars.

Cela, il le doit aux ventes des Packs Fondateurs, qui ont été très plébiscités au point de piquer la première place du classement à Elden Ring, qui redescend à la deuxième position. Et ce en quelques jours seulement, car rappelons-le, la bêta ouverte de MultiVersus n’a commencé que le 26 juillet. Ce qui est aussi l’occasion de rappeler que l’on parle ici d’un jeu qui est encore en bêta, ce qui rend le résultat encore plus incroyable.

On notera aussi que Xenoblade Chronicles 3 a fait une belle entrée dans le classement (et sans ses ventes digitales), alors que lui aussi, il sortait à la toute fin du mois. Lego Star Wars: The Skywalker Saga continue de cartonner, et nul doute que les prochaines annonces à son sujet lors de la conférence Disney & Marvel Games Showcase ne devraient pas faire ralentir le rythme.