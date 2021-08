Motohiro Okubo (SoulCalibur 6, Tekken 7) quitte Bandai Namco

Le producteur Motohiro Okubo vient d’annoncer son départ de chez Bandai Namco, effectif aujourd’hui même, après plus de 25 ans de bons et loyaux services. On lui doit principalement le retour de SoulCalibur pour un sixième épisode, ce qui explique les fans de cette série lui rendent particulièrement hommage depuis quelques heures.

Même pas un jour de repos pour Motohiro Okubo

Il faut avouer que la carrière de Motohiro Okubo s’est majoritairement faite dans l’ombre. Son premier crédit notable est le poste de producteur sur Tekken 7 mais forcément, difficile de se faire un nom aux côtés du charismatique Katsuhiro Harada. Il se fait nettement plus remarquer en étant le producteur de SoulCalibur VI après s’être longuement battu pour que la saga ait une nouvelle chance.

Dernièrement, il s’est occupé de Pac-Man 99 sur Nintendo Switch, qui a malheureusement moins marqué que Tetris 99 et Super Mario Bros. 35. Okubo ne quitte pas l’industrie puisqu’il rejoint dès demain un autre studio qu’il ne nomme pas mais précise que les locaux sont situés à Shibuya. On suppose qu’il dévoilera son nouvel employeur dans les prochaines heures.

Nous avons nous-mêmes rencontré le sympathique producteur pour une interview il y a trois ans. On a donc d’autant plus hâte de voir ce qu’il a à nous proposer pour la suite et s’il va rester dans un projet lié à la compétition.