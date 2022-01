Le film Mortal Kombat aura droit à une suite, écrite par Jeremy Slater (Moon Knight)

Malgré une sortie en simultanée sur HBO Max et au cinéma, le dernier film Mortal Kombat a visiblement contenté Warner Bros, suffisamment pour en produire une suite en tout cas. C’est du moins ce que nous apprend le très sérieux site Deadline, qui déclare qu’une suite est en préparation, et que ce nouvel épisode a déjà trouvé celui qui écrira son script.

La suite déjà en préparation

C’est donc Jeremy Slater qui a été débauché pour écrire le scénario de Mortal Kombat 2. On ignore pour le moment quels personnages reviendront dans cette suite, tout comme on ne sait pas si Simon McQuoid reviendra à la réalisation.

Jeremy Slater est connu pour son travail sur The Umbrella Academy diffusée sur Netflix, et sera prochainement mis en avant dans la série Moon Knight sur Disney+ (une série issue du Marvel Cinematic Universe), avec Oscar Isaac et Ethan Hawke à l’affiche. Il faut croire que la baston avec des personnages masqués, ça le connait.

Aucune date pour ce Mortal Kombat 2, mais nul doute qu’on en entendra encore parler dans ces prochains mois.