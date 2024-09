Mortal Kombat 1 s’attarde sur Noob Saibot dans le dernier trailer de gameplay de l’extension Khaos Reign

L’ombre de Bi-Han entre en action

Dans ce nouveau scénario qui vient s’ajouter à l’aventure de base de Mortal Kombat 1, l’ancien Sub-Zero – qui s’est fait voler son âme pour devenir l’homme de main de Havik – vient cause le chaos un peu partout sur Terre, en cherchant à instaure l’anarchie. Cette vidéo de présentation nous dévoile son moveset, basé sur les clones qu’il peut invoquer ainsi que sur sa manière de se téléporter. En plus de découvrir sa Fatality, on a même droit à un bout de son Animality, l’une des nouveautés gratuites de l’extension, avec deux crocodiles qui avaient visiblement les crocs.

Noob Saibot sera jouable aux côtés de Cyrax et Sektor dès la sortie de Mortal Kombat 1: Khaos Reigns, le 24 septembre prochain, sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch, du moins pour celles et ceux qui posséderont le Kombat Pack 2.