Mortal Kombat 1 invite Reptile, Ashrah et Havik

Mortal Kombat 1 se souvient de l’ère PS2

Cette nouvelle vidéo de Mortal Kombat 1 est donc l’occasion de dévoiler plusieurs retours. Nous avons donc Reptile qui dans cette nouvelle continuité un humain capable de se transformer en lézard géant, ce qui permet donc à NetherRealm Studios de pouvoir s’amuser à le faire changer de forme pendant les coups mais aussi de s’avérer encore plus brutal que d’habitude grâce à son côté bestial.

Ce trailer marque aussi la réapparition d’Ashrah. Comme elle s’était contentée des épisodes Deception et Armageddon de l’ère PS2/Xbox, elle n’est pas assez connue pour être réinventée. Pour rappel, il s’agit d’une démone du Netherrealm qui a combattu sa nature, notamment grâce à son épée étrange qui la purifie au fur et à mesure des combats. On la retrouve donc avec une apparence humaine et des capacités qui la font ressembler à un ange.

Et puisque le thème de la bande-annonce est la rédemption ou le chaos, il fallait bien un représentant du Chaosrealm en la personne de Havik. Il s’agit d’un combattant qui n’hésite pas à se faire souffrir pour attaquer en s’arrachant un bras ou en se brisant le cou, de quoi prolonger le côté très gore de ce trailer qui est sert aussi à signaler la présence de Sareena parmi les personnages de soutien Kameo en utilisant par exemple sa forme de démon.

Mortal Kombat 1 sortira le 19 septembre sur Playstation 5, Xbox Series, Switch et PC avec un season pass contenant notamment des invités venus de DC, The Boys et Invincible.