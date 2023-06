Mortal Kombat 1 : Nous avons joué au reboot du jeu de baston sanglant, premier avis

Lors des Play Days du Summer Game Fest, nous avons pu assister à une présentation de Mortal Kombat 1 avant de l’essayer par nous-même sur PlayStation 5 pendant une quarantaine de minutes. Est-ce qu’il y a de quoi être enthousiaste ?

Un Mortal Kombat qui donne plus de choix

2023 va être une grosse année pour les jeux de combat et il va être difficile de passer après l’excellent Street Fighter VI, mais Warner Bros et NetherRealm Studios comptent bien tirer leur épingle du jeu en redonnant eux-aussi un nouveau souffle à Mortal Kombat. Pour cette preview, je tiens d’abord à préciser que je suis un joueur occasionnel des jeux de bastons, et que je n’avais pas retouché à la licence depuis un bon moment. C’est donc sous le signe de la redécouverte que l’on aborde ce premier aperçu. Nous avions accès à deux modes de jeu : le versus classique contre un autre joueur ou l’IA, et la tour des défis qui consiste à enchainer les combats pour atteindre le sommet.

Nous avions accès à 4 personnages jouables : Sub-Zero, Kenshi, Kitana et Liu Kang. De plus, nous pouvions choisir parmi 3 Kameo Fighters (une nouveauté que l’on explique plus bas) : Kano, Sonia Blade et Jax. Même si les fans de toujours pourront être chamboulés par ce reset de l’univers, les nouveaux vont pouvoir découvrir le lore au même stade que les autres puisque le studio semble avoir modifié le background de nombreux personnages. Cela permet aux développeurs de les appréhender différemment et de procurer une bouffée d’air frais aux fans. Par exemple, Scorpion et Sub-Zero ne sont plus rivaux et se battent en tant que frères d’armes pour l’avenir de leur clan.

Même en matière de gameplay, le jeu reste très abordable, mais sans manquer de profondeur. Pas besoin de passer des heures en mode entrainement pour apprendre des combos par cœur, on sent que l’on progresse au fil des matchs, toujours avec le petit coup d’œil sur la liste des coups. Comme pour Street Fighter VI que l’on a cité, la tendance des jeux de combats semble être dirigée vers la conquête d’un nouveau public, avec un concept plus séduisant, sans pour autant perdre les vétérans.

Un peu de nostalgie ?

Comme nous l’ont expliqué les développeurs durant la présentation, Mortal Kombat 1 met l’accent sur « le choix du joueur ». La nouveauté qui illustre le mieux ce terme, ce sont les Kameo Fighters. Un peu à la manière d’un Naruto Ninja Storm, vous pouvez choisir un allié qui pourra intervenir durant le combat pour vous défendre ou vous permettre d’effectuer un long combo, mais aussi une fatality. Bien sûr, vous ne pouvez pas abuser de cet appel à l’aide puisqu’il faut attendre un peu pour qu’il se recharge. On peut aussi facilement les interrompre s’ils sont utilisés n’importe comment. Le timing est donc important et malgré le roster limité de cette démo, on observe déjà des duos assez puissants. En outre, les relations entre les personnages dans le lore auront apparemment un impact sur la synergie entre le combattant et le Kameo Fighter.

Vous l’aurez compris, le système de Kameo Fighters est ce qui donne ce « choix » aux joueurs qui pourront casser les combos adverses ou ne laisser aucun répit en maintenant les assauts. Sur les derniers trailers, vous avez remarqué que les looks des personnages ont bien changé, mais NetherRealm compte bien sur la nostalgie en puisant sur les anciens designs de la série. Cela peut donner des choses un peu kitch comme Jax, mais l’appréciation se fera au niveau des goûts de chacun. Au niveau du moteur graphique, on reste sur quelque chose de solide et de relativement joli même si l’on demeure assez proche du rendu de Mortal Kombat 11.

Rappelons que le titre est toujours en développement, mais pour l’instant, les animations sont fluides et l’ambiance est plus gore que jamais. On apprécie également l’absence de transition dans les menus. Lorsque l’on sectionne son personnage, la caméra zoome instantanément sur les deux opposants qui s’échangent quelques lignes (encore du lore à croquer) pour ensuite dézoomer sur le champ de bataille pour déclencher les entrées en scène. Les Fatal Blow, que l’on effectue en duo avec son Kameo Fighter, et les Fatality sont très gratifiants à enclencher sachant que l’on a le choix entre la Fatality du combattant ou celle du Kameo Fighter. Encore une fois, gameplay est simple à appréhender mais comporte une certaine profondeur. On prend plaisir à apprendre les coups petit à petit pour les goupiller ensuite entre eux et effectuer de bons enchaînements, toutefois le gameplay dévoilé durant la présentation nous a donné un aperçu des combos dévastateurs que l’on peut faire à haut niveau.

Nous en avons vu assez peu avec cette démo, mais Mortal Kombat 1 prend un virage intéressant. Le reboot offre un nouveau regard sur le lore qui permettra aux vétérans de changer les habitudes et au nouveau de s’y plonger sans consulter tous les wikis du web. NetherRealm et Warner Bros comptent aussi sur la nostalgie (surtout via les designs) pour faire revenir les anciens et combler les fans de toujours. Le jeu de combat garde ses forces avec du sang, des tripes et des répliques cultes. En matière de gameplay, les Kameo Fighters vont sans doute changer la donne, mais reste à voir si les habitués vont adhérer à tout ça.