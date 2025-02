Monster Hunter Wilds : Les possesseurs de l’édition physique pourront télécharger une mise à jour de 15 Go au lancement

Mais elle ne sera pas requise pour jouer offline

C’est Capcom lui-même qui a préféré jouer la transparence ici en annonçant qu’un patch sera disponible pour le lancement. Celles et ceux qui achèteront le jeu en dématérialisé verront cette mise à jour être directement intégrée au jeu complet (pas besoin de deux téléchargements donc), mais pour les possesseurs de l’édition physique, il faudra télécharger un patch de 15 Go pour profiter des derniers correctifs :

« Vous vous procurez une copie physique de Monster Hunter Wilds ? Attention, une mise à jour vers la dernière version d’environ 15 Go est nécessaire pour jouer. Si vous avez précommandé la version numérique, vous pouvez télécharger la dernière mise à jour dès maintenant. »

Et si le phrasé peut prêter à confusion, cette mise à jour n’est a priori pas obligatoire pour jouer au jeu (sauf si vous comptez jouez en ligne, évidemment). Vous pourrez donc tout à fait mettre le disque dans votre console et jouer (hors-ligne) à ce Monster Hunter Wilds, mais si vous souhaitez profiter des fonctionnalités online et d’une expérience un peu plus stable, il vous faudra télécharger ce patch. En somme, un patch day one présenté d’une autre manière, mais qui reste un patch day one.

Monster Hunter Wilds sortira le 28 février sur PC, PS5 et Xbox Series.