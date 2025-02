Monster Hunter Wilds annonce déjà sa première mise à jour pour faire le plein après sa sortie

Le printemps des chasseurs va prendre l’eau

Malgré une date de sortie qui se rapproche, l’attente se ressent de plus en plus long pour Monster Hunter Wilds. Capcom en rajoute une couche avec un trailer dantesque laissant entrevoir quelques nouveaux mystères comme le Jin Dahaad, l’énorme prédateur ultime des Falaises de Glace, et un mystérieux Rathalos qui ne ressemble pas à ceux que l’on connait.

De plus, Capcom prépare déjà la suite avec une première feuille de route jusqu’à cet été. C’est désormais une tradition pour la licence : chaque opus s’accompagne de mises à jour gratuites et régulières qui apportent essentiellement de nouvelles armures via des quêtes évènements, mais surtout de nouveaux monstres à combattre. La première mise à jour gratuite majeure est déjà prévue pour le printemps prochain et verra le retour du Mizutsune, un renard aquatique apparu initialement dans Monster Hunter Generations. La mise à jour qui suivra celle-ci est annoncée pour cet été, mais sans précisions pour le moment concernant le contenu.

Monster Hunter Wilds est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series le 28 février prochain. On rappelle que la deuxième bêta ouverte du mois débutera le 14 février prochain. En attendant, n’hésitez pas à consulter notre ultime preview pour en savoir plus sur nos impressions avant le test complet.