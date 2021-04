Monster Hunter Rise : La MAJ 2.0 est là, le jeu fête ses 6 millions de ventes avec une récompense

Capcom a dévoilé hier le contenu de la mise à jour 2.0 de Monster Hunter Rise avec un contenu conséquent à découvrir. Cette update est disponible depuis aujourd’hui, et Capcom nous annonce en plus de cela une autre bonne nouvelle pour le jeu.

Un cadeau offert à tous

L’éditeur nous apprend que Monster Hunter Rise s’est écoulé à 6 millions d’exemplaires depuis son lancement, il y a un mois. Le jeu continue a assurer de très belles ventes avec 1 million de plus en quelques semaines. Pour fêter cela, le Kamura Pack 2 est offert à toutes celles et ceux qui se connecteront sur le jeu, et qui contient :

30 Méga-potions

20 Steak bien cuits

10 Grands Barils explosifs

5 Potions de Démon+

5 Potion Pierre+

Il est aussi possible de découvrir tout le contenu de la mise à jour 2.0 dès maintenant en jeu. Vous pouvez aussi découvrir le patch note complet sur le site officiel.

Monster Hunter Rise est disponible sur Switch et sortira sur PC en 2022. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus.