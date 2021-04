Monster Hunter Rise : la mise à jour 2.0 arrivera demain avec de nouveaux monstres

La première mise à jour gratuite pour Monster Hunter Rise arrivera très bientôt, le stream spécial de Capcom consacré à la franchise nous a donné un tas d’informations que l’on vous détaille ci-dessous.

Trois nouveaux monstres pour demain

Après nous avoir teasé le Chameleos il y a quelque temps, c’est finalement un trio de monstres qui rejoindra la liste du jeu de chasse actuellement disponible sur Switch. La mise à jour gratuite arrive donc demain, soit le 28 avril 2021, et contiendra trois dragons anciens et deux versions « supérieur » de 2 autres déjà présents :

Le Chameleos

Le Teostra

Le Kushala Daora

Le Rathalos Supérieur

Le Diablos Supérieur

Du contenu gratuit supplémentaire et des DLC payants

Toujours en matière de contenu gratuit, on peut également s’attendre à de nouvelles quêtes évènement, certaines vous permettront même de gagner des stickers, des emotes ou encore des accessoires. Le rang de chasseur sera aussi augmenté, ce qui vous donnera ainsi la possibilité d’accepter les quêtes donnant accès aux nouveaux monstres susmentionnés. Mais aussi de nouvelles quêtes en arène et pour les calamités.

Capcom proposera en outre des DLC payants disponibles via le Nintendo eShop qui vous permettront d’obtenir de nouvelles emotes, des armures inédites pour votre chasseur, vos palico, et vos Chumsky. Sans oublier des stickers, des coiffures et voix pour votre chasseur.

Et pour la suite ?

Comme pour Monster Hunter World, Monster Hunter Rise aura régulièrement droit à du contenu pour tenir les chasseurs occupés. Ainsi la feuille de route nous indique que la prochaine fournée arrivera fin mai avec de nouveaux monstres et un épilogue au mode histoire. Finissons par Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin qui s’est montré lors de ce live et qui sortira le 9 juillet prochain. Posséder le jeu vous donnera accès aux armures des Riders pour votre chasseur dans Monster Hunter Rise.